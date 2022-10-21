Тибо Куртуа на месте. Заявка «Мадрида» на матч с «Севильей»

Тибо Куртуа стал главным героем заявки «Мадрида» на завтрашний матч с «Севильей» на «Сантьяго Бернабеу». Голкипер пропустил последние шесть игр команды, но теперь готов вернуться в строй, а Андрей Лунин - на скамейку.

Среди травмированных у Карло Анчелотти остались только Дани Себальос и Марино. Карим Бензема также попал в заявку, хотя ходили слухи о том, что он получил повреждение на последней тренировке.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Севильей»: