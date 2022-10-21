«Думаю, что он останется». Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем Тони Крооса в «Мадриде»

Тони Кроос – один из футболистов «Мадрида», чей контракт заканчивается в июне 2023 года. Немцу 32 года, и пока он отказывался от продления соглашения с клубом, обещая решить вопрос о своем будущем в конце текущего сезона. Тони может остаться в «Реале», а может завершить карьеру.

Во время пресс-конференции перед матчем с «Севильей» Карло Анчелотти спросили, известны ли ему намерения Крооса – итальянский тренер ответил оптимистично.

«Я говорил с Тони – он очень спокоен. Он обдумает решение после Чемпионата мира – в январе или феврале. Думаю, что он останется. Сейчас уровень Тони лучше, чем в прошлом году, когда у него были проблемы с формой в начале сезона, хотя потом он играл хорошо. Сейчас Тони демонстрирует очень высокий класс», – заверил Анчелотти.

Кроос остается одним из ключевых игроков «Мадрида» в центре поля, и клуб хочет, чтобы он продлил контракт минимум на год.