Все внимание перед матчем «Мадрид»-«Севилья» приковано к Иско

Иско Аларкон уже не тот футболист, что летом перешел из «Мадрида» в команду Хулена Лопетеги. Хотя в последних матчах «Севильи», после увольнения Лопетеги и появления Хорхе Сампаоли, Иско был довольно безучастен.

Иско завершил свой контракт с «Мадридом» и летом оказался в «Севилье», почти сразу дебютировал и удивил всех, кто в нем сомневался. Несколько раз, например в матче с «Эспаньолом», Иско тащил команду за собой, став одним из ключевых игроков.

Иско уже получил четыре желтые карточки в Ла Лиге и его возвращение на «Сантьяго Бернабеу» было под угрозой. В итоге он все-таки сможет завтра сыграть против бывшего клуба. Футболист попал в «Реал» из «Малаги» в 2013 году, ему был 21 год, и клуб отдал за него 30 млн евро. В какой-то момент Иско стал одной из жемчужин сборной Испании Хулена Лопетеги, но при этом потерял свою значимость в Королевском клубе.

В этом сезоне он много играет в составе «Севильи». Иско дебютировал со скамейки запасных во втором туре Ла Лиги, вышел на замену в третьем туре, а в следующих семи играл в основе, хотя в последних трех матчах – уже при Сампаоли – был заменен.

Как вы думаете, сможет ли Иско показать свой лучший футбол против бывшей команды?