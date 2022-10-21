У Карима Бензема уже 300 побед в Ла Лиге

Победа над «Эльче» в эту среду стала 300-й для Карима Бензема в составе «Мадрида» в Ла Лиге. Карим проводит свой 14-й сезон в Королевском клубе, на его счету 422 матча и 224 гола.

В настоящий момент Бензема – третий лучший бомбардир в истории клуба в Ла Лиге: его опережают Рауль (228) и Криштиану Роналду (312).

Француз в составе «Мадрида» 4 раза выигрывал чемпионат Испании, 5 раз Лигу чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 4 Суперкубка Европы, 2 Кубка Короля и 4 Суперкубка Испании.