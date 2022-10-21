Перевес в пользу «Мадрида»: одна ничья и 14 поражений в последних 15 матчах «Севильи» в гостях у «сливочных»

Уже в эту субботу «Реал Мадрид» примет «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу» в 11 туре Ла Лиги: с декабря 2008 года соперник не может обыграть «сливочных» на домашнем стадионе - «Севильи» только поражения и всего одна ничья в позапрошлом сезоне.

Единственный позитивный результат за долгое время «Севилья» смогла заработать в Вальдебебас под руководством Хулена Лопетеги (2-2), за команду забили Фернандо и Ракитич, но Асенсио и Азар не позволили им увезти из Мадрида три очка.

В прошлом сезоне подопечные Лопетеги также отметились голом – отличился Рафа Мир, но Винисиус и Бензема смогли отыграться и привести «Реал» к победе за три минуты до финального свистка (2-1).

Последняя победа «Севильи» на «Бернабеу» стоила работы тренеру «Мадрида» Бернду Шустеру: матч закончился с крупным счетом (3-4), забили Рауль, Игуаин и Гаго, у гостей свой актив пополнили Ренату, Ромарик и Кануте, автор дубля.

За пятнадцать месяцев до этого «Реал» уступил андалусийцам в Суперкубке 2007 – «Севилья» взяла трофей после хет-трика Кануте и дубля Ренато, за «сливочных» отличились Рамос, Каннаваро и Дренте (3-5).

В XXI «Севилья» потерпела 21 поражение и смогла только четыре раза не проиграть «Мадриду» в гостях: была еще победа 0-1 и гол Хулио Баптисты в сезоне 2004/05.

В целом баланс на стороне «Мадрида» с существенным перевесом: у «сливочных» 69 побед, 11 поражений и 13 ничьих против «Севильи».