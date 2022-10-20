Говорит Мадрид
Блог

«Реал» уже десять лет не подписывает игроков определенного типа. А вот «Барса» летом купила такого футболиста

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Международный центр спортивных исследований CIES заметил, что мадридский «Реал» за последние десять лет не подписал ни одного игрока старше 30 лет. 

В последний раз «королевский клуб» оформил трансфер возрастного футболиста в 2012 году. Тем летом Диего Лопес перешел в «Мадрид» из «Севильи» за 3,5 миллиона евро. На тот момент вратарю был 31 год.

Diego López will leave the Real Madrid before the Sunday

Возможно, именно поэтому «Реал» не участвовал в борьбе за Роберта Левандовского, который этим летом перешел из «Баварии» в «Барселону» за 50 миллионов евро в возрасте 33-х лет.

Сейчас «Реал» следит за Эрлингом Холандом. Норвежец вполне способен в будущем заменить Карима Бензема. Не будем забывать и о Мбаппе, который, судя по слухам, жаждет присоединиться к «королевскому клубу».

Каких молодых и перспективных игроков вы бы хотели видеть в «Мадриде»? Делитесь вашими мыслями в комментариях! 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные