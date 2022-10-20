«Реал» уже десять лет не подписывает игроков определенного типа. А вот «Барса» летом купила такого футболиста

Международный центр спортивных исследований CIES заметил, что мадридский «Реал» за последние десять лет не подписал ни одного игрока старше 30 лет.

В последний раз «королевский клуб» оформил трансфер возрастного футболиста в 2012 году. Тем летом Диего Лопес перешел в «Мадрид» из «Севильи» за 3,5 миллиона евро. На тот момент вратарю был 31 год.

Возможно, именно поэтому «Реал» не участвовал в борьбе за Роберта Левандовского, который этим летом перешел из «Баварии» в «Барселону» за 50 миллионов евро в возрасте 33-х лет.

Сейчас «Реал» следит за Эрлингом Холандом. Норвежец вполне способен в будущем заменить Карима Бензема. Не будем забывать и о Мбаппе, который, судя по слухам, жаждет присоединиться к «королевскому клубу».

Каких молодых и перспективных игроков вы бы хотели видеть в «Мадриде»? Делитесь вашими мыслями в комментариях!