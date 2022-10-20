Празднование Бензема в матче с «Эльче» было троллингом! Рассказываем, что там произошло
В матче «Реала» против «Эльче» арбитр отменил три гола «сливочных», два из них – мячи Бензема.
С третьей попытки Карим наконец сумел забить, а затем отпраздновал гол, немного подшучивая над судьями и системой VAR. Бензема поднял руку так, будто держит в ней судейский флажок:
После арбитр и Карим мило побеседовали. Никакой агрессии, лишь дружеские подколы.
Судьи не смогли помешать «Реалу» победить, на три отмененных мяча «королевский клуб» ответил тремя безответными голами.
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