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Не только смокинг и очки: Бензема надел на церемонию вручения ЗМ часы за полмиллиона евро

Карим Бензема Карим Бензема
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Карим Бензема известен не только своей невероятной универсальностью в атаке, но и непревзойденным чувством стиля.

В понедельник француз получил свой первый «Золотой мяч». Но за стиль он тоже заслужил награду. 

Помимо смокинга и модных очков, нападающий «Реала» также блистал часами Richard Mille RM 65-01. 

В Marca говорят, что эта модель является самой навороченной из серии и оценивается в полмиллиона евро.

Вот как она выглядит:

 

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