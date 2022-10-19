Не только смокинг и очки: Бензема надел на церемонию вручения ЗМ часы за полмиллиона евро
Карим Бензема известен не только своей невероятной универсальностью в атаке, но и непревзойденным чувством стиля.
В понедельник француз получил свой первый «Золотой мяч». Но за стиль он тоже заслужил награду.
Помимо смокинга и модных очков, нападающий «Реала» также блистал часами Richard Mille RM 65-01.
В Marca говорят, что эта модель является самой навороченной из серии и оценивается в полмиллиона евро.
Вот как она выглядит:
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