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Анчелотти даст отдых пятерым основным игрокам? Возможный состав «Реала» на игру с «Эльче»

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«Эльче» — это команда, которую «Реал» должен уверенно обыграть даже со вторым составом.

Вот почему, вероятно, Карло Анчелотти внесет некоторые изменения в команду перед игрой.

Мы ожидаем как минимум пять замен от команды, обыгравшей «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в прошлое воскресенье.

Вот каким может быть состав «Реала»:

Вот изменения:

1. Рюдигер стартует вместо Милитао.

2, Камавинга выходит вместо Чуамени.

3. Вальверде занимает место Модрича.

4. Эден Азар слева вместо Винисиуса.

5. Асенсио стартует вместо Родриго на правом фланге.

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