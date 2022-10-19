Анчелотти даст отдых пятерым основным игрокам? Возможный состав «Реала» на игру с «Эльче»
«Эльче» — это команда, которую «Реал» должен уверенно обыграть даже со вторым составом.
Вот почему, вероятно, Карло Анчелотти внесет некоторые изменения в команду перед игрой.
Мы ожидаем как минимум пять замен от команды, обыгравшей «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в прошлое воскресенье.
Вот каким может быть состав «Реала»:
Вот изменения:
1. Рюдигер стартует вместо Милитао.
2, Камавинга выходит вместо Чуамени.
3. Вальверде занимает место Модрича.
4. Эден Азар слева вместо Винисиуса.
5. Асенсио стартует вместо Родриго на правом фланге.
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