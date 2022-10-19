Анчелотти даст отдых пятерым основным игрокам? Возможный состав «Реала» на игру с «Эльче»

«Эльче» — это команда, которую «Реал» должен уверенно обыграть даже со вторым составом.

Вот почему, вероятно, Карло Анчелотти внесет некоторые изменения в команду перед игрой.

Мы ожидаем как минимум пять замен от команды, обыгравшей «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в прошлое воскресенье.

Вот каким может быть состав «Реала»:

Вот изменения:

1. Рюдигер стартует вместо Милитао.

2, Камавинга выходит вместо Чуамени.

3. Вальверде занимает место Модрича.

4. Эден Азар слева вместо Винисиуса.