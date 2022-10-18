«Папа Перес не помог»: фанаты «Реала» не понимают, почему Мане обошел Винисиуса в рейтинге «ЗМ»

Винисиус занял восьмую строчку в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году.

При этом бразилец забил намного больше голов (38), чем Садьо Мане (25), который расположился сразу за Каримом Бензема. По количеству титулов Вини также обходит сенегальца: у бразильца три трофея, а у Мане всего один.

Болельщики «Реала» просто не понимают, как Винисиус мог не попасть в пятерку лучших?

Делимся комментариями фанатов «королевского клуба»:

💭 «Мане поднялся на подиум только потому, что построил школу».

💭 «Меня просто шокирует то, что Вини занял лишь восьмое место!»

💭 «Папа Перес не смог помочь, он, наверное, сосредоточился только на победителе».

💭 «Мане не поменял свой телефон, когда сломал его. И он построил несколько больниц в Сенегале. Видимо, лишь поэтому он и занял вторую строчку».

💭 «Как можно поверить в то, что Мане действительно обошел Винисиуса? Это ведь настоящий бред!»

А что об этом думаете вы? Справедливо ли расположение футболистов в рейтинге?