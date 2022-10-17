Контракт Бензема с «Реалом» будет автоматически продлен, если он выиграет «Золотой мяч» — Relevo
У Карима Бензема есть специальный пункт в его контракте, который продлит его текущий контракт с «Реалом» еще на год, если он в конечном итоге выиграет «Золотой мяч» в этом году, сообщает Relevo.
Cрок действия его нынешнего мадридского контракта истекает в июне 2023 года.
Во-первых, его отношения с руководством «Мадрида» неразрывны — француз доказал, насколько он важен для команды, а во-вторых, у него есть все шансы выиграть сегодня, пожалуй, самую престижную индивидуальную награду в футболе.
На данный момент все, включая игрока, ожидают, что переговоры вручную не понадобятся, поскольку, как только он будет признан обладателем ЗМ, он автоматически останется мадридистом до 2024 года.
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