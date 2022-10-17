Бензема и Куртуа прилетели в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». В самолете к ним присоединились две легенды «Реала»
Карим Бензема и Тибо Куртуа полетели на церемонию вручения «Золотого мяча» 2022 года в Париже.
Француз вот-вот выиграет свой первый в истории «Золотой мяч», а бельгиец, как ожидается, получит приз «трофей Яшина», вручаемый лучшему вратарю мира.
Вот 4 лучших фото с нашими игроками, которые идут за наградами.
Тот же снимок с другого ракурса. Они оба кажутся очень счастливыми.
Тибо со своей невестой.
Посмотрите, кто присоединился к нашим ребятам в самолете - это легенды клуба Луиш Фигу и Роналдо.
Вероятно, они хотят быть рядом, когда будет написана еще одна глава в истории «Реала».
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