Бензема и Куртуа прилетели в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». В самолете к ним присоединились две легенды «Реала»

Карим Бензема и Тибо Куртуа полетели на церемонию вручения «Золотого мяча» 2022 года в Париже.

Француз вот-вот выиграет свой первый в истории «Золотой мяч», а бельгиец, как ожидается, получит приз «трофей Яшина», вручаемый лучшему вратарю мира.

Вот 4 лучших фото с нашими игроками, которые идут за наградами.

Тот же снимок с другого ракурса. Они оба кажутся очень счастливыми.

Тибо со своей невестой.

Посмотрите, кто присоединился к нашим ребятам в самолете - это легенды клуба Луиш Фигу и Роналдо.