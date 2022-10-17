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«Реал» готов к серьезным переговорам по контрактам с Модричем и Кроосом

Лука Модрич Лука Модрич
Тони Кроос Тони Кроос
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По данным Marca, «Реал» ведет переговоры о контракте с Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Оба полузащитника летом станут свободными агентами, и «Реал» хочет сохранить их как минимум еще на один год.

Как сообщает Relevo, Кроос еще не решил, продолжать или нет. Модрич хочет играть до 39 лет.

Модрич (37) и Кроос (32) уже на закате своей блестящей карьеры. Тем не менее, они продолжают показывать крутой уровень каждую неделю.

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