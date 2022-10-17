«Реал» готов к серьезным переговорам по контрактам с Модричем и Кроосом

По данным Marca, «Реал» ведет переговоры о контракте с Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Оба полузащитника летом станут свободными агентами, и «Реал» хочет сохранить их как минимум еще на один год.

Как сообщает Relevo, Кроос еще не решил, продолжать или нет. Модрич хочет играть до 39 лет.