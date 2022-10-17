📹«Мы провели отличный матч». Модрич поздравил каждого одноклубника и тренерский штаб с победой в класико

Ветеран и легенда «Мадрида» Лука Модрич поздравил каждого товарища по команде после яркой победы в класико на «Бернабеу» (3-1).

Посмотрите, как Лука приветствует мадридистов, особенно героев матча Карима Бензема и Феде Вальверде.

Модрич прокомментировал результат класико телевидению клуба:

«Мы счастливы, что победили и довольны игрой, которую показали. Я хочу поблагодарить болельщиков за невероятную атмосферу на стадионе».

«Мы знали, что в какой-то момент нам придется потерпеть, потому что «Барселона» отлично управляется с мячом. Каждый из нас должен был сделать максимум: обороняться и отрабатывать в атаке. Мы провели отличный матч».

Конечно, Лука не мог не воспользоваться случаем и не отметить Карима Бензема, который сегодня должен получить заветную награду в Париже.

«Мы все знаем, что произойдет, и мы очень рады за Карима – он заслужил Золотой Мяч».