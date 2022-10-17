📹 Антонио Рюдигер зажигает в раздевалке: танец немца после дебюта в класико

Матч между «Мадридом» и «Барселоной» был принципиально важным для обоих соперников. Вчера вечером команда Карло Анчелотти оказалась сильнее и, при поддержке трибун «Сантьяго Бернабеу», обыграла подопечных Хави со счетом 3-1: отличились Карим Бензема, Феде Вальверде и Родриго.

Нужно отдельно отметить Антонио Рюдигера: для немца прошедшее класико стало дебютным, но его участие в матче было под вопросом из-за рассечения головы, которое он заработал на прошлой неделе с «Шахтером».

Однако, вчера Руди все-таки вышел на поле, заменив Дани Карвахаля на 88-й минуте встречи, а в раздевалке радовался больше всех, отметив победу над каталонцами зажигательным танцем.