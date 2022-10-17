Матч с «Барселоной» стал 250-м для Тони Крооса в Ла Лиге

Класико стало 250-м матчем в Ла Лиге для Тони Крооса – он второй немец с наибольшим количеством игр в истории чемпионата Испании – Тони опережает только Бернд Шустер (316), выступавший за «Реал Мадрид», «Атлетико» и «Барселону».

После игры президент «Реала» Флорентино Перес поздравил Крооса с круглой датой и вручил памятную футболку.

Тони Кроос добрался до отметки в 250 матчей в Ла Лиге во время своего девятого сезона в «Мадриде». На счету у немца 164 победы и 19 голов в Испании, в составе «Реала» он трижды выигрывал домашний чемпионат (2016/17, 2019/20, 2021/22). Чаще всего Тони приходилось встречаться в Ла Лиге с «Атлетико» и «Барселоной» - по 16 раз, а больше всего он забивал «Сельте» - 6 голов от немца.

Контракт Тони Крооса с «Мадридом» заканчивается в 2023 году, он пока не принял решения о продлении. Не исключено, что полузащитник завершит свою блестящую карьеру в 33 года.