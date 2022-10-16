📸Гениальная передача Крооса в падении! Создал гол «Реала» в класико

«Реал» открыл счет в класико благодаря голу Бензема. Винисиус сделала зрелищный забег, оказался в штрафной, пробил, но мяч угодил прямо в голкипера каталонцев. На счастье болельщиков «королевского клуба», Тер Стеген не смог зафиксировать снаряд, мяч оказался у Бензема, который пробил в касание, открывая счет.

Но эту атаку создал Кроос! Просто посмотрите, какую передачу отдал Тони Винисиусу. Бускетс пытался остановить немецкого полузащитника, но Кроос умудрился отдать выверенную передачу в падении:

Капитан «Барсы» был просто бессилен:

Настоящий профессионал.