«Реал» опережает «Барсу» по победам в личных встречах за 249 матчей. Но отрыв небольшой

Многим из вас, наверное, интересно, какой рекорд личных встреч между «Реалом» и «Барселоной».

Две команды из Испании были самыми продолжительными соперниками в истории футбола и сыграли друг с другом 249 раз.

Без лишних слов давайте посмотрим, сколько побед и поражений было у каждой из команд на протяжении всей истории.

"Реал" – 100 побед (76 из них в Ла Лиге)

"Барселона" - 97 побед

Ничьи - 52