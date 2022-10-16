«Реал» опережает «Барсу» по победам в личных встречах за 249 матчей. Но отрыв небольшой
Многим из вас, наверное, интересно, какой рекорд личных встреч между «Реалом» и «Барселоной».
Две команды из Испании были самыми продолжительными соперниками в истории футбола и сыграли друг с другом 249 раз.
Без лишних слов давайте посмотрим, сколько побед и поражений было у каждой из команд на протяжении всей истории.
"Реал" – 100 побед (76 из них в Ла Лиге)
"Барселона" - 97 побед
Ничьи - 52
Сегодня испанские гиганты снова встретятся друг с другом в 250-й встрече.
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