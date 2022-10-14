Полет нормальный: «Мадрид» и Emirates продлили соглашение до 2026 года

Большинство футбольных клубов регулярно меняют своего главного спонсора, гоняясь за наиболее выгодным предложением. А «Реал Мадрид» верен одному партнеру более 10 лет.

Королевский клуб подтвердил продление соглашения с Emirates – авиакомпания останется генеральным спонсором клуба до 2026 года.

По информации СМИ, «Реал Мадрид» по новому соглашению будет получать от Emirates 70 млн евро в год. Кроме того, клуб может получить дополнительные бонусы в размере около 7 млн евро за успехи на поле.

«Мадрид» начал сотрудничать с Emirates в 2011 году, в 2013 их партнерство взяло новую высоту, и авиаперевозчик стал основным спонсором клуба с контрактом на 27 млн евро + бонусы. За почти 10 лет эта цифра увеличилась втрое – теперь Emirates и «Мадрид» связывает крупнейший спонсорский контракт в Европе.

На протяжении всего периода сотрудничество сторон было успешным: вместе они выиграли 22 трофея, среди них 5 кубков Лиги чемпионов.