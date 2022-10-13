Тони Кроос назвал Рюдигера зверем после матча с «Шахтером». Защитник уже ответил

Немецкий дуэт «сливочных» помог «Реалу» добыть ничью в матче с донецким «Шахтером».

Уже в добавленное время после подачи Крооса Рюдигер сумел весьма эффектно сравнять счет. Этот гол стоил Антонио разбитого носа и двадцати швов. Кстати, когда врачи хлопотали над немецким защитником, Кроос был рядом и всячески поддерживал своего товарища по команде.

После игры Тони опубликовал в своих соцсетях совместное фото с Рюдигером, назвав защитника зверем.

В комменты пришел Антонио и поблагодарил Крооса за ассист:

Рюдигеру может понадобиться специальная маска для лица, чтобы он смог продолжить выступать за «Реал» до катарского чемпионата мира.

Тем не менее приятно видеть, что в раздевалке «королевского клуба» царит дружеская атмосфера.