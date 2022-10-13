Участие Тибо Курута в класико под вопросом: голкипер не тренируется с командой

Похоже, что с каждым днем Тибо Куртуа все дальше от класико. Карло Анчелотти в Варшаве обещал, что в четверг голкипер будет тренироваться в общей группе, чтобы подготовиться к матчу с «Барселоной». Однако, Тибо не было среди товарищей во время сегодняшнего занятия в Вальдебебас.

У Куртуа все меньше времени на подготовку к класико, официально о том, что он не сыграет пока сообщений не было. У «Мадрида» осталось всего две тренировки перед матчем с «сине-гранатовыми»: если бельгиец появится на одной из них, то шансы есть, но решение за тренерским штабом. У Тибо не было игровой практики две недели и если существует риск рецидива, то вряд ли Анчелотти поставит его в основу.

Тибо Куртуа не играет с 25 сентября – он появился на поле в матче с Бельгией против Нидерландов. Ворота «Мадрида» бельгиец последний раз защищал во время дерби 18 сентября. Напомним, что у Тибо левосторонний ишиас – воспаление седалищного нерва.