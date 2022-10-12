Рюдигер – лучший, Винисиус и Азар – худшие: оценки игроков «Реала» за матч против «Шахтера»

Любимый соперник «Реала» в последних сезонах Лиги чемпионов, донецкий «Шахтер», вновь забрал у «сливочных» очки.

В 2020 году украинцы дважды обыграли «королевский клуб», в ответном матче ЛЧ текущего сезона подопечные Йовичевича были близки к победе, но планы «Шахтера» сломал Рюдигер.

Исход встречи был решен во втором тайме. На 46-й минуте счет открыл Зубков. Кстати, в прошлом туре Александр забил в ворота Лунина очень зрелищный мяч. Украинцы уверенно удерживали счет, но в добавленное время Рюдигер спас ничью для «Мадрида». Правда, этот гол стоил Антонио разбитого носа. Итоговый счет – 1:1.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Шахтера»

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