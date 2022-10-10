Суперкомпьютер назвал победителя матча «Шахтер» - «Реал Мадрид»

Завтра в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» сыграет с «Шахтером» в Варшаве.

Встреча команд на прошлой неделе на «Сантьяго Бернабеу» закончилась победой хозяев поля 2:1, авторами голов стали Родриго и Винисиус.

«Реал Мадрид» является лидером группы F: подопечные Карло Анчелотти выиграли три предыдущих матча, и победа над «Шахтером» завтра обеспечит им выход в плей-офф. Команда из Донецка пока занимает вторую строчку в группе.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight считает «Реал» однозначным фаворитом матча, оценивая вероятность победы в 60%, а ничьей в 21%.

Еще один суперкомпьютер SuperJohn рассчитал итог матча в пользу «сливочных» - 3:1.

Напомним, что в прошедшую субботу «Реал Мадрид» с минимальным счетом обыграл «Хетафе», а в эти выходные должен будет сыграть класико на «Бернабеу».