С Бензема, но без Куртуа. Заявка «Мадрида» на матч с «Шахтером»
Карим Бензема попал в заявку Карло Анчелотти на матч «Шахтер»-Реал Мадрид», который состоится в Польше 11 октября. Француз получил отдых во время противостояния с «Хетафе», но сейчас готов вернуться на поле и помочь «Мадриду» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Тибо Куртуа и Дани Себальос не смогут сыграть в предстоящем матче: оба игрока продолжают восстанавливаться. В «Реале» уверены, что бельгийский голкипер вернется в класико 16 октября.
В заявку на матч с «Шахтером» кроме Андрея Лунина попали два вратари кантеры: Лукас Каньисарес и Луис Лопес.
Завтра утром «Реал Мадрид» отправится в Польшу, а вечером проведет тренировку на стадионе «Легии».
Вот заявка Карло Анчелотти на матч группового этапа Лиги чемпионов:
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