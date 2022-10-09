С Бензема, но без Куртуа. Заявка «Мадрида» на матч с «Шахтером»

Карим Бензема попал в заявку Карло Анчелотти на матч «Шахтер»-Реал Мадрид», который состоится в Польше 11 октября. Француз получил отдых во время противостояния с «Хетафе», но сейчас готов вернуться на поле и помочь «Мадриду» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Тибо Куртуа и Дани Себальос не смогут сыграть в предстоящем матче: оба игрока продолжают восстанавливаться. В «Реале» уверены, что бельгийский голкипер вернется в класико 16 октября.

В заявку на матч с «Шахтером» кроме Андрея Лунина попали два вратари кантеры: Лукас Каньисарес и Луис Лопес.

Завтра утром «Реал Мадрид» отправится в Польшу, а вечером проведет тренировку на стадионе «Легии».

Вот заявка Карло Анчелотти на матч группового этапа Лиги чемпионов: