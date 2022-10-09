Милиато провел 100 матчей за «Реал Мадрид»: юбилей бразилец отметил победным голом

Прошедший матч с «Хетафе» стал 100-м для Эдера Милитао в «Мадриде». Юбилей бразилец отметил голом головой, который принес победу его команде. Центральный защитник добрался до этой цифры во время своего четвертого сезона в клубе, с которым он одержал 66 побед и за который забил 5 голов.

В прошлом сезоне Эдер стал ключевым игроком «Мадрида» и помог команде Карло Анчелотти завоевать Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, сыграв 50 матчей. Кроме того, бразилец вышел в стартовом составе «сливочных», когда был добыт первый трофей в текущем сезоне – Суперкубок Европы. После этой победы в копилке у Милитао уже шесть титулов с «Реалом»: Суперкубок Европы и два Суперкубка Испании, две победы в Ла Лиге и одна в Лиге чемпионов.