Родриго злится на Панини за то, что его исключили из сборной Бразилии в альбоме наклеек
Родриго не попал в состав сборной Бразилии в известном альбоме наклеек Panini перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.
В беседе с TNT Sport он сказал: «Если игрок находится в «Реале» и у него все хорошо, у него больше шансов (попасть на чемпионат мира). Но мне нужно работать, потому что конкуренция очень высока.
Конечно (я был расстроен тем, что меня не было в альбоме), я должен был быть. Поместите меня в альбом».
Разочарование юноши можно понять.
Даже в качестве запасного он по-прежнему является жизненно важной частью команды.
Но дело в том, что в альбоме всего 18 игроков в команде, и их приходится распределять между позициями поровну. С такими игроками, как Неймар, Винисиус, Рафинья, Антони, Ришарлисон, Жезус и Фирмино, трудно поместить их всех в список.
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