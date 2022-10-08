Родриго злится на Панини за то, что его исключили из сборной Бразилии в альбоме наклеек

Родриго не попал в состав сборной Бразилии в известном альбоме наклеек Panini перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

В беседе с TNT Sport он сказал: «Если игрок находится в «Реале» и у него все хорошо, у него больше шансов (попасть на чемпионат мира). Но мне нужно работать, потому что конкуренция очень высока.

Конечно (я был расстроен тем, что меня не было в альбоме), я должен был быть. Поместите меня в альбом».

Разочарование юноши можно понять. Даже в качестве запасного он по-прежнему является жизненно важной частью команды.