Карло Анчелотти: «Мне нравится, когда футболист говорит мне, что устал и хотел бы отдохнуть»

Главный тренер «Мадрида» провел пресс-конференцию перед матчем 8-го тура Ла Лиги с «Хетафе», который состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

О матче

«Как и всегда мы должны показать лучшее, на что способны. Нужно хорошо приготовиться, несмотря на все трудности. В прошлом году нам было сложно в матче против «Хетафе»: этот сезон они начали не так хорошо, но играют интенсивно и организованно. Выиграть в гостях будет непросто, но мы верим в свои силы».

О Кариме Бензема

«Бензема сыграл два матча по 90 минут подряд после месяца отсутствия из-за травмы. Но я все равно вижу, что Карим такой же, как и всегда. У меня нет никаких сомнений. Завтра он не сыграет, мы дадим ему отдохнуть, но причин для беспокойства нет».

О стиле игры «Мадрида»

«В некоторых матчах нужно высоко прессинговать, чтобы контролировать мяч, иногда нужно обороняться единым блоком, чтобы иметь преимущество. Мы не можем быть командой с одним стилем игры. Мы должны действовать с мячом, контратаковать, обороняться, чтобы не отдавать инициативу сопернику. Для меня главное, чтобы «Мадрид» был цельной командой».

О настрое команды

«У нас было несколько неудач в последнее время, когда мы играли недостаточно компактно. Это очень важно для успеха обороны, мы говорим об этом. Но нет какой-то общей расслабленности, просто бывают неудачные моменты. Мы отлично справились в атаке без Карима, возможно поэтому мы решили, что одной атаки достаточно, но сегодняшний футбол не такой».

О развитии игрока

«Я знал много футболистов, которые всегда хотели играть. Самое главное – оценивать свои силы. Когда матчи каждые три дня, то нужно оценить степень усталости. Футболисты в этом смысли не всегда честны. Если они устали, то говорят, что все хорошо, но эта самоотверженность может обернуться для них травмами, поэтому я предпочитаю, когда футболист говорит мне, что устал и хотел бы отдохнуть. Но за 30 лет карьеры только двое игроков попросили меня не включать их в состав: Пепе в финале Лиги Чемпионов и Зеедорф в матче Ла Лиги».

О психологии

«Матч с «Хетафе» будет сложным: эта команда борется, хорошо организована в обороне и не оставляет свободных зон. Сегодня в футболе психологический аспект очень важен, но меня он мало волнует. Наша команда доказала, что в психологическом плане очень сильна. Нам важно лучше обороняться – я думаю об этом».

О Тибо Куртуа

«Тибо лучше, посмотрим, сможет ли он полететь в Варшаву. Возможно, перелет на самолете создаст ему сложности, но к Класико он будет готов».

Об обороне

«Рюдигер знает, что он очень важен для нас – он центральный защитник мирового класса, как и Милитао, Алаба и Начо, который играет реже. Когда Начо выпадает шанс, то он всегда оправдывает доверие. Имея четырех центральных мирового класса, мы можем быть спокойны: иногда отдыхает Милитао, иногда Алаба, иногда Рюдигер. Начо пока играл меньше, но в будущем это может измениться».

О Тони Кроосе

«Тони в отличной физической и психологической форме. Он всегда хорошо тренируется и улыбается, никогда не раздражается. Тони не чувствует давления матчей. Я иногда спрашиваю его о волнении перед игрой, но он говорит, что не испытывает его. Продление контракта в его руках. Если Тони захочет остаться, то все мадридисты будут счастливы».

О травмах

«На сегодняшний день у нас травмирован Себальос, ему придется пропустить пару недель. У Куртуа воспаление. Остальные футболисты в порядке. Когда играешь каждые три дня, то нужно понимать, что травмы возможны, но мы справляемся».

О Родриго

«Родриго – умный и спокойный парень. Он упорно работает, он очень взрослый, хотя все еще очень юный».

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