Суд обязал газету выплатить Флорентино Пересу один евро – вот почему

Флорентино Перес выиграл судебный процесс против El Confidencial из-за просочившихся в прошлом году аудиозаписей, сообщает Voz Populi.

El Confidencial обязали выплатить один евро в качестве компенсации президенту «Реала».

Перес специально настаивал на этой сумме, чтобы доказать, что все дело было в уважении и конфиденциальности, а не в деньгах.

Напомним, что в 2021 году El Confidencial опубликовал несколько аудиозаписей Флорентино, на которых президент Мадрида оскорблял нескольких игроков и тренеров.