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Суд обязал газету выплатить Флорентино Пересу один евро – вот почему

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Флорентино Перес выиграл судебный процесс против El Confidencial из-за просочившихся в прошлом году аудиозаписей, сообщает Voz Populi.

El Confidencial обязали выплатить один евро в качестве компенсации президенту «Реала». 

Перес специально настаивал на этой сумме, чтобы доказать, что все дело было в уважении и конфиденциальности, а не в деньгах.

Напомним, что в 2021 году El Confidencial опубликовал несколько аудиозаписей Флорентино, на которых президент Мадрида оскорблял нескольких игроков и тренеров.

Непонятно, как El Confidencial заполучил эти аудиозаписи. Перед публикацией записи некоторые журналисты пытались шантажировать клуб на 10 миллионов евро.

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