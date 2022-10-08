Суд обязал газету выплатить Флорентино Пересу один евро – вот почему
Флорентино Перес выиграл судебный процесс против El Confidencial из-за просочившихся в прошлом году аудиозаписей, сообщает Voz Populi.
El Confidencial обязали выплатить один евро в качестве компенсации президенту «Реала».
Перес специально настаивал на этой сумме, чтобы доказать, что все дело было в уважении и конфиденциальности, а не в деньгах.
Напомним, что в 2021 году El Confidencial опубликовал несколько аудиозаписей Флорентино, на которых президент Мадрида оскорблял нескольких игроков и тренеров.
Непонятно, как El Confidencial заполучил эти аудиозаписи. Перед публикацией записи некоторые журналисты пытались шантажировать клуб на 10 миллионов евро.
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