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Только один игрок «Реала» в списке самых высокооплачиваемых футболистов Forbes — не Бензема. 3 игрока «ПСЖ» - в топ-4

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Forbes опубликовал список 10 самых высокооплачиваемых футболистов мира. 

Вот как это выглядит.

1. Килиан Мбаппе – 128 миллионов долларов

2. Лионель Месси – 120 миллионов долларов

3. Криштиану Роналду – 100 миллионов долларов

4. Неймар – 87 миллионов долларов

5. Мохамед Салах – 53 миллиона долларов

6. Эрлинг Холанд – 39 миллионов долларов

7. Роберт Левандовски – 35 миллионов долларов.

8. Эден Азар – 31 млн долларов

9. Андрес Иньеста – 30 миллионов долларов

10. Кевин Де Брюйне – 29 миллионов долларов

Интересно, что в списке есть только один игрок «Реала», несмотря на то, что у нас, возможно, у них один из лучших составов в Европе.

Еще одним удивительным моментом является то, что самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида» является Эден Азар, а не капитан Карим Бензема. Значение бельгийца для команды, мягко говоря, ограничено, но он был подписан на пике карьеры, и клуб предложил ему зарплату, соответствующую его выступлениям в то время.

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