Только один игрок «Реала» в списке самых высокооплачиваемых футболистов Forbes — не Бензема. 3 игрока «ПСЖ» - в топ-4

1. Килиан Мбаппе – 128 миллионов долларов

Интересно, что в списке есть только один игрок «Реала», несмотря на то, что у нас, возможно, у них один из лучших составов в Европе.

Еще одним удивительным моментом является то, что самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида» является Эден Азар, а не капитан Карим Бензема. Значение бельгийца для команды, мягко говоря, ограничено, но он был подписан на пике карьеры, и клуб предложил ему зарплату, соответствующую его выступлениям в то время.