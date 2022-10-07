Говорит Мадрид
Блог

Родриго сыграет нападающего: новости команд и ожидаемые составы на матч «Хетафе» – «Реал»

Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

В субботу мадридский «Реал» посетит «Хетафе». После осечки в домашнем матче с «Осасуной» подопечным Карло Анчелотти нужны три очка, чтобы сравняться с «Барселоной» в преддверии предстоящего Класико.

Вот ключевые вещи, которые нужно знать перед матчем.

Новости команд

Реал 

Анчелотти не выпустит Тибо Куртуа и Дани Себальоса из-за травм. Карим Бензема не попал в заявку на матч и будет отдыхать.

Хетафе

Мауро Арамбарри и Хайме Сеоан выбыли из строя из-за травм.

Ожидаемые составы

Diario AS сообщает, что Родриго сыграет нападающего против «Хетафе» в отсутствие Бензема. 

Другой источник, ABC Espana, утверждает, что Алаба будет отдыхать.

«Реал»: Лунин; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди; Чуамени, Модрич, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.

"Хетафе": Сориа; Суарес, Даконам, Дуарте, Альварес, Иглесиас; Аленья, Милла, Алгобия; Уналь, Майораль.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные