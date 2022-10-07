Родриго сыграет нападающего: новости команд и ожидаемые составы на матч «Хетафе» – «Реал»

В субботу мадридский «Реал» посетит «Хетафе». После осечки в домашнем матче с «Осасуной» подопечным Карло Анчелотти нужны три очка, чтобы сравняться с «Барселоной» в преддверии предстоящего Класико.

Вот ключевые вещи, которые нужно знать перед матчем.

Новости команд

Реал

Анчелотти не выпустит Тибо Куртуа и Дани Себальоса из-за травм. Карим Бензема не попал в заявку на матч и будет отдыхать.

Хетафе

Мауро Арамбарри и Хайме Сеоан выбыли из строя из-за травм.

Ожидаемые составы

Diario AS сообщает, что Родриго сыграет нападающего против «Хетафе» в отсутствие Бензема. Другой источник, ABC Espana, утверждает, что Алаба будет отдыхать.

«Реал»: Лунин; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди; Чуамени, Модрич, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.