Родриго сыграет нападающего: новости команд и ожидаемые составы на матч «Хетафе» – «Реал»
В субботу мадридский «Реал» посетит «Хетафе». После осечки в домашнем матче с «Осасуной» подопечным Карло Анчелотти нужны три очка, чтобы сравняться с «Барселоной» в преддверии предстоящего Класико.
Вот ключевые вещи, которые нужно знать перед матчем.
Новости команд
Реал
Анчелотти не выпустит Тибо Куртуа и Дани Себальоса из-за травм. Карим Бензема не попал в заявку на матч и будет отдыхать.
Хетафе
Мауро Арамбарри и Хайме Сеоан выбыли из строя из-за травм.
Ожидаемые составы
Diario AS сообщает, что Родриго сыграет нападающего против «Хетафе» в отсутствие Бензема.
Другой источник, ABC Espana, утверждает, что Алаба будет отдыхать.
«Реал»: Лунин; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди; Чуамени, Модрич, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.
"Хетафе": Сориа; Суарес, Даконам, Дуарте, Альварес, Иглесиас; Аленья, Милла, Алгобия; Уналь, Майораль.
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