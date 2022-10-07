Еще один ключевой игрок пропустит матч с «Хетафе» – Анчелотти тем временем хвалит потенциальную замену
Как и Карим Бензема, Давид Алаба будет отдыхать в матче с «Хетафе», сообщает ABC Espana.
Одна из потенциальных замен — Антонио Рюдигер, которого Карло Анчелотти похвалил перед матчем.
«Рюдигер знает, что он очень важен для нас. Нам очень повезло, что у нас есть он, Милитао, Алаба и Начо.
Все они защитники мирового класса, все они игроки, на которых мы могли положиться в любом матче любого соревнования", - сказал тренер.
Рюдигер в настоящее время является третьим вариантом центрального защитника для Анчелотти.
В этом сезоне немец сыграл за «Реал» 10 матчей, но стартовал только в половине из них.
Комментарии