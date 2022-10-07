«ПСЖ» и «Реал» стали главными врагами друг для друга: все из-за Суперлиги, Мбаппе и Неймара

Их уже не помирить. «ПСЖ» и «Реал Мадрид» какое-то время были близкими клубами, считались почти братьями, но сейчас уже нет.

В прошлом все зашло так далеко, что «Мадрид» опроверг несколько слухов о Неймаре, которые считались необоснованными и ставили под угрозу отношения, выходящие за рамки сугубо спортивных.

За последнее десятилетие «Реал Мадрид» лишь в редких случаях делал нечто подобное, и все для того, чтобы сохранить отношения, которые теперь разорваны. История изменилась, и теперь «ПСЖ» стал настоящим врагом для «Мадрида».

Правда, в плей-офф Лиги Чемпионов в 2018 году поведение ультрас в ночь перед матчем и некоторые события на «Парк де Пренс» начали отдалять клубы. Но с тех пор отношения окончательно испортились, и президенты очень сильно враждуют.

Между Насером Аль-Хелаифи и Флорентино Пересом нет взаимопонимания и нет никаких признаков диалога. Они враги и не скрывают этого.

Далеко не факт, что это произошло из-за Мбаппе, скорее, главная причина конфликта и разрыва отношений связана с движением Суперлиги и тем, как Аль-Хелаифи сблизился с коллегой из УЕФА Александром Чеферином.

Президент «ПСЖ» отвернулся от того, что создали взбунтовавшиеся клубы и обратился в УЕФА, заняв, кроме того, пост президента Европейской ассоциации клубов (ECA). Воспользовавшись моментом, он приобрел авторитет среди лидеров, которым раньше не пользовался.

Заседания ECA используются как возможность перейти в атаку и поиздеваться над тремя командами, которые все еще находятся в проекте Суперлиги. Как на встрече в Стамбуле в августе прошлого года, так и на встрече, состоявшейся несколько дней назад, Аль-Хелаифи подверг сомнению экономическую политику «Ювентуса» и «Барселоны», а теперь он даже осмелился поставить под сомнение самобытность «Реал Мадрид» в главном континентальном соревновании.

Флорентино Перес даже не назвал его по имени на ассамблее сосьос «Реал Мадрид». Он назвал его президентом ECA и напомнил ему, что такое «Реал Мадрид».

Для мадридистов сам Аль-Хелаифи стал настоящим дьяволом, тем самым, который кричал в ложе «Бернабеу» после того, как его команда снова потерпела неудачу в попытке выиграть Лигу Чемпионов. Тот, кто спустился в раздевалки, пытаясь проникнуть в судейскую комнату и угрожая различным сотрудникам «Реал Мадрид» – этот инцидент «сливочные» никогда официально не осуждали. Он даже осмелился потребовать от УЕФА санкций против экономической политики «Барселоны», в то время как «ПСЖ» уже дважды подвергался расследованию со стороны УЕФА за несоблюдение финансового fair play.

Мадридский «Реал», понимая, что обратного пути нет, обновил контракты всех игроков, которых считает необходимыми, включив пункт о выкупе в 1 миллиард евро – дополнительная защита жемчужин Королевского клуба.

Все это забыто президентом «ПСЖ», в памяти которого свежи лишь трудности, через которые ему пришлось пройти, чтобы добиться продления контракта с французским нападающим и не отдать его «Мадриду».

Он чувствовал себя обманутым, и его гордость была задета, о чем он, похоже, не хочет забывать.

Разница в том, что теперь лидеры «Мадрида» не собираются молчать – им нечего терять.

Хосе Феликс Диас – главный редактор издания Marca

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