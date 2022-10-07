Карло Анчелотти даст отдохнуть Бензема в матче с «Хетафе»

Карим Бензема пропустил последнюю тренировку в Вальдебебас перед матчем «Мадрида» с «Хетафе».

Во время пресс-конференции Карло Анчелотти подтвердил, что Бензема завтра получит отдых.

«У Карима была травма, которая притормозила его немного, но в целом Карим такой же, как и всегда. Завтра он отдохнет, потому что мы не хотим рисковать, но причин для беспокойства нет», - заявил Анчелотти.

Бензема совсем недавно восстановился после мышечной травмы и провел два матча с разницей в три дня, поэтому тренерский штаб принял решение не эксплуатировать футболиста против «Хетафе».

Карло Анчелотти рассчитывает, что в будущий вторник Карим выйдет в стартовом составе матча с «Шахтера» в Варшаве и будет в 100% форме к класико 16 октября.

Напомним, что Тибо Куртуа и Дани Себальос тоже не сыграют с «Хетафе».