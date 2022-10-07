Голевая засуха Карима Бензема вызывает беспокойство

Карим Бензема не смог превратить свою активность в голы в матче с «Шахтером», несмотря на множество созданных моментов.

«Мы должны были побеждать 7-1, но бывает, что мяч просто не залетает в ворота», - объяснял после игры Тони Кроос.

Французский нападающий не смог скрыть своего разочарования, завершив матч в сухую после шести попыток взятия ворот.

Против «Осасуны» Карим не смог реализовать пенальти – так «Мадрид» потерял первые очки в сезоне. Сейчас Бензема не забивает уже 300 минут: его последний гол случился в августе в ворота «Эспаньола».

Француз не смог забить ни «Бетису», ни «Селтику» - в матче Лиги чемпионов он получил травму и месяц оставался вне игры. Вернувшись на поле, Карим не улучшил свою статистику в матчах с «Осасуной» и «Шахтером». Со старта сезона у нападающего 4 гола в активе - сейчас основная ответственность за результативность «Мадрида» легла на плечи Винисиусу и Родриго.

Бразильцы подарили команде победу над «Шахтером», у Родриго уже столько же голов, сколько и у Бензема, а Винисиус является лучшим бомбардиром команды с семью мячами и четырьмя ассистами в 11 матчах.