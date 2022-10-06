Прошло ровно 20 лет с дебюта Роналдо в «Мадриде»

Роналдо Назарио – одна из величайших легенд футбола, дебютировал за «Реал Мадрид» 6 октября 2002 года – ровно 20 лет назад.

В тот вечер «сливочные» в пятом туре Ла Лиге принимали «Алавес», за который тогда выступали Абелардо – нынешний тренер хихонского «Спортинга» и Иван Алонсо – легенда «Алавеса».

Матч закончился счетом 5-2 в пользу «Мадрида»,Висенте дель Боске выпустил Роналдо на поле на 62-й минуте, заменив Портильо. Бразильцу хватило минуты, чтобы забить первый гол в статусе мадридиста, а через четверть часа - второй.

Таким получился многообещающий дебют Роналдо, однако его карьера в «Мадриде» так и не смогла увенчаться победой в Лиге чемпионов.