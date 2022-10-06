Давид Алаба назван спортсменом года в Австрии

Защитник «Мадрида» Давид Алаба в третий раз выбран Спортсменом года в Австрии – в голосовании принимали участие спортивные журналисты страны.

Премией Ники, названной в честь австрийского автогонщика чемпиона Формулы-1, трехкратного чемпиона мира Ники Лауда, также отметили сноубордистку Анну Гассер – она была признана Спортсменкой года.

Лучшим клубом назвали «Рэд Булл Зальцбург», выигравший чемпионат Австрии 9 раз подряд.

Церемонию награждения в Вене Алаба и футболисты «Ред Булла» не смогли посетить в связи с матчами Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Давид Алаба в составе мадридского «Реала» выиграл главынй футбольный турнир Европы, ранее он дважды становился победителем в составе «Баварии».