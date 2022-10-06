Винисиус включил внутреннего Роналдиньо и оставил двух защитников «Шахтера» не у дел
Во время матча с «Шахтером» Винисиус был одним из ключевых игроков «Мадрида». В первом тайме бразилец включил своего внутреннего Роналдиньо и с легкостью обошел двух защитников соперника.
1 Защитники думают, что закрыли Вини:
2 Вини оставляет их с носом:
3 Смотрим ближе:
4 Вини бьет:
К сожалению, этот удар был заблокирован, иначе он бы стал первым голом Винисиуса в матче.
Нужно отменить отличную статистику бразильца в прошедшей встрече, посмотрим на данные портала sofascore.com
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