Винисиус включил внутреннего Роналдиньо и оставил двух защитников «Шахтера» не у дел

Во время матча с «Шахтером» Винисиус был одним из ключевых игроков «Мадрида». В первом тайме бразилец включил своего внутреннего Роналдиньо и с легкостью обошел двух защитников соперника.

1 Защитники думают, что закрыли Вини:

2 Вини оставляет их с носом:

3 Смотрим ближе:

4 Вини бьет:

К сожалению, этот удар был заблокирован, иначе он бы стал первым голом Винисиуса в матче.

Нужно отменить отличную статистику бразильца в прошедшей встрече, посмотрим на данные портала sofascore.com