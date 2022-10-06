Родриго и Вальверде – лучшие: оценки игроков «Реала» за матч против «Шахтера»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Мадрид» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

«Сливочные» обеспечили себе победу еще в первом тайме. На 13-й минуте матча Родриго закрутил мяч в угол ворот гостей. На 28-й минуте Родриго снова помог своей команде, на этот раз – ассистом. Бразилец отдал передачу на Винисиуса, который отправил мяч в ворота Трубина. «Шахтер» весьма эффектно ответил сопернику на 39-й минуте: Зубков умудрился забить в падении.

Во втором тайме зрители голов не увидели. Украинцы сражались достойно, но три очка забрал «королевский клуб».

Оценки игроков «Реала» за матч против «Шахтера»

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