📸 Волшебство Винисиуса: одним движением убрал двух защитников «Шахтера» и пробил по воротам
В матче «Реала» с «Шахтером» в третьем туре группового этапа ЛЧ Винисиус смог отметиться голом. Но мяч получился обыденном для суперзвезды «королевского клуба».
Зато эпизод, в котором Вини забить не смог, хоть и не был эффективным, но зато выглядел очень эффектно!
Бразилец одним движением убрал двух игроков «Шахтера», освободившись от опекунов, пробил по воротам, но в сетку мяч не попал:
Момент удара с другого ракурса:
Новый волшебник из Бразилии?
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