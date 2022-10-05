📸 Волшебство Винисиуса: одним движением убрал двух защитников «Шахтера» и пробил по воротам

В матче «Реала» с «Шахтером» в третьем туре группового этапа ЛЧ Винисиус смог отметиться голом. Но мяч получился обыденном для суперзвезды «королевского клуба».

Зато эпизод, в котором Вини забить не смог, хоть и не был эффективным, но зато выглядел очень эффектно!

Бразилец одним движением убрал двух игроков «Шахтера», освободившись от опекунов, пробил по воротам, но в сетку мяч не попал:

Момент удара с другого ракурса:

Новый волшебник из Бразилии?