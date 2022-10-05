«Ман Сити» утверждает, что в контракте Холанда нет пункта о выкупе для «Реала»

По данным испанского издания Marca, в контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» есть пункт, согласно которому «Реал» может купить норвежца по пониженное стоимости. При этом трансфер сможет состояться не раньше 2024 года.

В телепередаче El Chiringuito экс-игрок «сливочных» Фернандо Санс подтвердил информацию Marca.

Но «Манчестер Сити» поспешил опровергнуть слухи. Клуб сообщил телеканалу Sky Sports, что в контракте Холанда пункта об освобождении, касающегося «Реала», просто не существует.

Соглашение Холанда с «Сити» действует до лета 2027 года, но норвежец вряд ли отработает контракт до конца. Отец нападающего заявил, что Эрлинг хочет поиграть во всех лигах – максимум по 3-4 года в каждой.

Статистика у норвежской суперзвезды просто сумасшедшая. Так что интерес со стороны топовых команд выглядит вполне обоснованно.