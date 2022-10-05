Фабрицио Романо: «Реал» согласовал новый контракт с Бензема

По словам Фабрицио Романо, мадридский «Реал» и Карим Бензема достигли соглашения о новом контракте.

«Королевский клуб» хочет оставить француза в команде до лета 2024 года.

Новости о новом контракте с нападающим появились на фоне приближающейся церемонии награждения «Золотого мяча», Карим – стопроцентный фаворит премии.

Нынешний контракт Бензема с «Мадридом» истекает в 2023 году.

Как смотрите на продление соглашения с французом?