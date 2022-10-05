Фабрицио Романо: «Реал» согласовал новый контракт с Бензема
По словам Фабрицио Романо, мадридский «Реал» и Карим Бензема достигли соглашения о новом контракте.
«Королевский клуб» хочет оставить француза в команде до лета 2024 года.
Новости о новом контракте с нападающим появились на фоне приближающейся церемонии награждения «Золотого мяча», Карим – стопроцентный фаворит премии.
Нынешний контракт Бензема с «Мадридом» истекает в 2023 году.
Как смотрите на продление соглашения с французом?
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