Винисиус преждевременно начал праздновать пенальти Карима Бензема и прогадал

Во время вчерашнего матча между «Мадридом» и «Осасуной» арбитр назначил пенальти, когда счет был 1-1, удар взялся реализовать Карим Бензема, но не смог этого сделать.

На Бенземе сфолил в штрафной площади игрок «Осасуны» Давид Гарсия. После проверки VAR был назначен пенальти, а Гарсия получил красную карточку.

Болельщики и игроки «Мадрида» всегда чувствуют уверенность, когда Карим возле мяча. Винисиус даже начал преждевременно праздновать удар, который так и не был реализован: камеры засняли, как бразилец поднял руки к небу. Однако, мяч Карима попал в перекладину, а Вини пришлось закрыть руками лицо.

Матч закончился ничьей – «Реал Мадрид» впервые со старта сезона потерял очки и уступил лидерство в турнирной таблице «Барселоне».