«Реал Мадрид» ждет решения Крооса: клуб установил дедлайн футболисту

По информации издания Marca, «Реал Мадрид» хочет услышать четкий ответ от Тони Крооса относительно его будущего в феврале.

Контракт полузащитника с клубом истекает в конце сезона. Считается, что Кроос может завершить карьеру, но пока еще не принял окончательного решения.

В «Мадриде» надеются, что Тони останется и готовы предложить ему продление соглашения. Однако, в клубе подчеркивают, что поддержат любое решение футболиста.

Если Кроос откажет «Реалу», то руководство клуба сделает все, чтобы подписать Джуда Беллингема, за которого «Боруссия» хочет около 100 млн евро.