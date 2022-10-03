Карло Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не оправдание!»

«Реал» впервые в сезоне потерял очки.

В домашнем матче с «Осасуной» команда Карло Анчелотти впервые в сезоне потеряла 2 очка.

«В целом игра была хорошей, у команд были равные шансы. Но вторая половина после того, как счет стал равным, была намного более напряженной. Замены позволили нам иметь более свежих игроков на поле. Тем не менее, мы не может использовать международный перерыв как оправдание результата, - заявил Карло Анчелотти прессе.

«Нам грустно терять очки, но это был хороший соперник, и нам нужно смотреть вперед. Они были хорошо организованы и им немножко повезло», - добавил он.

«Мадрид» впервые теряет очки в этом сезоне. Очевидно, отсутствие таких игроков, как Лука Модрич и Тибо Куртуа, повлияло на исход игры. Ровно как и недостаток физической формы Карима Бензема.

Лос-Бланкос сейчас вторые в турнирной таблице - у них такое же количество очков, что и у «Барселоны» (19), но разница мячей ставит каталонцев их на первое место.