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Амансио Амаро выбран новым почетным президентом «Мадрида»

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Амансио Амаро был назван почетным президентом «Мадрида». Легенда клуба сменил на этом посту покойного Пако Хенто. Сосьос поддержали кандидатуру Амансио: 1458 проголосовали за, трое против и трое воздержались.

Все собравшиеся на ассамблее долго аплодировали взволнованному Амансио, который поднялся на сцену, чтобы сказать слова благодарности.

«Я очень взволнован. Для меня это честь – я хотел бы выразить свои чувства, но могу только благодарить вас. Ди Стефано и Хенто были моими предшественниками, для меня честь продолжать их дело. Но выше любого имени всегда будет стоять команда – в этом величие «Мадрида». Это назначение – вершина моей карьеры. От всего сердца и со смирением, прямо как когда я только попал в этот клуб, я хочу сказать - спасибо», - произнес Амансио Амаро.

 

В свою очередь, Флорентино Перес добавил: «Дорогой Амансио, я уверен, что и Пако Хенто, и Ди Стефано были бы горды, зная, что ты станешь их приемником. Сегодня ты – новый почетный президент «Мадрида».

«Амансио был одним из лучших футболистов в истории нашего клуба. Он играл вместе с Хенто в той легендарной команде, которая в 1966 году завоевала шестой Кубок Европы – он стал автором первых двух голов в финале».

«Амансио защищал наш герб на протяжении 14 сезонов, с 1962 по 1976 год. Он выиграл с клубом 13 трофеев: Кубок Европы, 3 Кубка Короля и 9 кубков Испании. Амансио провел за «Реал Мадрид» 471 матч и забил 155 голов».

«Будучи тренером «Кастильи» Амансио Амаро выиграл Сегунду в сезоне 1983/84. На следующий год он возглавил первую команду «Мадрида». Именно он открыл «пятерку стервятников» и завоевал любовь и уважение мадридистов по всему миру».

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