Команда Карло Анчелотти может повторить рекорд «Мадрида» «Йе-Йе»

За полтора месяца со старта сезона «Реал Мадрид» успел провести 9 матчей: 6 в Ла Лиге, 2 в Лиге чемпионов и финал Суперкубка Европы, выиграв каждый из них.

Команда Карло Анчелотти уже показала второй лучший результат в истории клуба в начале сезона и может установить новый рекорд.

Обыграв сегодня «Осасуну» и «Шахтер» в среду, «Реал Мадрид» одержит 11 побед подряд и повторит достижение команды «Йе-Йе».

В 1960-х это прозвище получили мадридисты под руководством Альфредо Ди Стефано – испанская команда чемпионов Европы, состоящая из Пако Хенто, Хосе Аракистаина, Пачина, Падро де Фелипе, Мануэля Санчиса, Пирри, Игнасио Соко, Фернандо Серены, Амансио Амаро, Рамоса Гроссо и Мануэля Веласкеса. Молодых игроков иногда назвали хиппи из-за длинных волос, а прозвище «Йе-Йе» пошло от The Beatles, по которым в тот момент сходила с ума вся Испания, и их песни «She loves you» после того, как четыре члена команды позировали для Marca, изображая музыкантов.

Та легендарная команда в сезоне1968/69 смогла одержать 11 побед в первых 11 турах чемпионата Испании и в итоге выиграла его.