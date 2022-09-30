Стало известно, как Анчелотти использует Бензема в матче против «Осасуны»

Карим Бензема, пропустивший несколько игр «Реала» из-за травмы, выйдет на поле в матче против «Осасуны», встреча состоится уже в это воскресенье.

Испанское издание As сообщает, что француз точно не будет играть все 90 минут. А это значит, что Карло Анчелотти либо включит Бензема в стартовый состав «сливочных» и заменит его во втором тайме, либо тренер выпустит Карима по ходу встречи.

Французский нападающий получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика», он не играл за «Мадрид» почти весь сентябрь. В этом сезоне Карим забил четыре гола и отдал один ассист в шести матчах.