«Остановите Вальверде!»: фанаты в восторге от эпизода игры Федерико в матче сборной Уругвая

Сентябрь выдался удачным для Федерико Вальверде. Полузащитник стал игроком месяца в Ла Лиге, да и в своей сборной «сливочный» показывает себя прекрасно.

В матче Уругвая против Канады Феде почти забил гол, который вполне мог бы претендовать на премию Пушкаша!

Вальверде получил мяч, находясь примерно в 35 метрах от ворот.

Федерико решил пробить по воротам соперника. Удар больше походил на пушечный выстрел.

К сожалению, полузащитнику не хватило точности! Мяч попал в перекладину, остается гадать, как она не треснула после пушечного удара Феде.

Фанатов мадридского «Реала» этот эпизод ну очень впечатлил. Вот что они пишут в соцсетях:

💭«Только Вальверде в современном футболе способен бить с такого расстояния».

💭 «У Вальверде просто сумасшедше сильный удар. Кто-нибудь, остановите его!».

💭 «В FIFA у Вальверде должна быть максимальная сила удара!».

💭 «Такому удару позавидует любой игрок. Мощно».

Очень жаль, что после весьма эффектного удара мяч не оказался в сетке!