«Остановите Вальверде!»: фанаты в восторге от эпизода игры Федерико в матче сборной Уругвая

Сентябрь выдался удачным для Федерико Вальверде. Полузащитник стал игроком месяца в Ла Лиге, да и в своей сборной «сливочный» показывает себя прекрасно.
В матче Уругвая против Канады Феде почти забил гол, который вполне мог бы претендовать на премию Пушкаша!
Вальверде получил мяч, находясь примерно в 35 метрах от ворот.
Федерико решил пробить по воротам соперника. Удар больше походил на пушечный выстрел.
К сожалению, полузащитнику не хватило точности! Мяч попал в перекладину, остается гадать, как она не треснула после пушечного удара Феде.
Фанатов мадридского «Реала» этот эпизод ну очень впечатлил. Вот что они пишут в соцсетях:
💭«Только Вальверде в современном футболе способен бить с такого расстояния».
💭 «У Вальверде просто сумасшедше сильный удар. Кто-нибудь, остановите его!».
💭 «В FIFA у Вальверде должна быть максимальная сила удара!».
💭 «Такому удару позавидует любой игрок. Мощно».
Очень жаль, что после весьма эффектного удара мяч не оказался в сетке!
Комментарии