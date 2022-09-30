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Асенсио и Карвахаль вернулись: лучше кадры с тренировки «Мадрида»

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Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Марко Асенсио Марко Асенсио
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Марко Асенсио и Дани Карвахаль вернулись к тренировкам в общей группе перед матчем «Мадрида» с «Осасуной» после международного перерыва.  Они оба были замечены сегодня за подготовкой к игре, которая состоится в воскресенье. Ранее к команде присоединился Карим Бензема.

А Лукас Васкес и Лука Модрич точно пропустят первый матч «Мадрида» в Ла Лиге после перерыва – оба футболиста травмированы.

Подопечные Карло Анчелотти пока сохраняют блестящую статистику со старта сезона, ни разу не потеряв очки.

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