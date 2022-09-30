Асенсио и Карвахаль вернулись: лучше кадры с тренировки «Мадрида»

Марко Асенсио и Дани Карвахаль вернулись к тренировкам в общей группе перед матчем «Мадрида» с «Осасуной» после международного перерыва. Они оба были замечены сегодня за подготовкой к игре, которая состоится в воскресенье. Ранее к команде присоединился Карим Бензема.

А Лукас Васкес и Лука Модрич точно пропустят первый матч «Мадрида» в Ла Лиге после перерыва – оба футболиста травмированы.

Подопечные Карло Анчелотти пока сохраняют блестящую статистику со старта сезона, ни разу не потеряв очки.