Тим Бертон посетил «Сантьяго Бернабеу»

Легендарный режиссер Тим Бертон, обладатель премии Золотой Глобус, двукратный номинант на Оскар и создатель таких хитов, как «Сонная Лощина», «Крупная рыба» и «Эдвард руки-ножницы» вчера посетил «Сантьяго Бернабеу».

Директор по межинституциональным отношениям «Мадрида» Эмилио Бутрагеньо встретил режиссера, показал ему музей клуба, где представлены 14 кубков Европы.

Тим Бертон сфотографировался с трофеями, посидел на месте Карима Бензема в раздевалке и вышел на газон, кроме того, Бертону сделали подарок на память – именную футболку «Мадрида».

В Испанию американский режиссер приехал по случаю открытия выставки «Тим Бертон, лабиринт» в центре IberCaja Delicias.